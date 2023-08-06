Алсу показала редкое фото своей матери: «Какая красивая!»

Алсу опубликовала в соцсети поздравление, посвященное ее матери. Разие Исхаковне Сафиной исполнилось 5 августа 69 лет.

«С днем рождения, мамик! На днях папа сказал, как рад, что дети взрослые, у всех своя жизнь, что он хочет все свое оставшееся время, любовь, энергию посвятить тебе, чтобы ты была счастливой. Ничего подобного давно не слышала. Психологи правы. Если хотите, чтобы дети были счастливыми, сделайте их маму счастливой», - написала артистка.

К посту Алсу прикрепила фотографию с матерью. Женщина красуется в праздничном наряде. Розие Исхаковна выбрала свободное платье в пол с растительным принтом. Голову именинницы украшает розовая шляпка в тон наряду с красным цветком и даже помада целиком гармонирует с образом.



