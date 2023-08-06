E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

Жителям Екатеринбурга стало известно, зачет на крышах жилых домов установлены странные конструкции. Горожане обратили внимание на бетонные навесы по
Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент смартфонов новой моделью. Речь идет о смартфоне POCO M6 Pro 5G. Он обойдется покупателям в Индии в 133 и
На Украине заявляют о том, что в ходе сегодняшней атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийска был поврежден большой десантный корабль
В Ревде (Свердловской области) местных жителей напугали сильные звуки стрельбы из автомата и взрывов гранат в районе Барановки. Выяснилось, что это
Военкор Романов утверждает, что в результате атаки украинских морских дронов в пятницу, 4 августа, повреждения получил большой десантный корабль.
Атаки беспилотников противника по территории России постепенно превращаются в обыденные события. Практически ежедневно в сводках новостей можно