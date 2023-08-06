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E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

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E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня
В России
Фото из открытых источников

Каждый дождь в Екатеринбурге —  испытание для пешеходов и водителей. Дороги и тротуары буквально уходят под воду. В мэрии говорят, что ливневки справляются, но этому мешает мусор, которыми забиваются.

Наиболее сложная ситуация на Первомайской, Блюхера, Шаумяна, 8 Марта — Большакова. Проспект Космонавтов у «Белки» — не работают ливневки. На Репина, 107 ливневок также нету. На Расточной, 35а после каждого дождя разливается большая лужа.

На Пехотинцев, 4 после дождя топит все три уровня паркинга. Восточная, 23 тоже подтоплена. Не лучшая ситуация на улице Челюскинцев.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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