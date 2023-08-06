Foods: бобовые помогают снижать риск инфаркта на 38%

Ежедневное употребление бобовых приводит к снижению риска инфаркта на целых 38%. К таким выводам пришли ученые из университетов Саскачевана и Манитобы в Канаде.

Эксперты поработали над масштабным исследованием. Их главной целью было выявить влияние бобовых на человека. Как оказалось, при ежедневном употреблении вероятность возникновения инфаркта была снижена на 38%. Бобовые улучшали контроль над уровнем сахара в крови у людей со сниженной чувствительностью к инсулину или сахарным диабетом.

Более того, все виды бобовых поддерживают целостность барьера толстого кишечника. Речь идет особенно о фиолетовой и черной фасоли. Ее употребление уменьшает риски разных воспалительных заболеваниях кишки и преждупреждает возникновение колоректального рака, пишет Foods.