Yandex.RTB

Foods: бобовые помогают снижать риск инфаркта на 38%

Image 16+
Foods: бобовые помогают снижать риск инфаркта на 38%
Новости науки
Фото из открытых источников

Ежедневное употребление бобовых приводит к снижению риска инфаркта на целых 38%. К таким выводам пришли ученые из университетов Саскачевана и Манитобы в Канаде.
Эксперты поработали над масштабным исследованием. Их главной целью было выявить влияние бобовых на человека. Как оказалось, при ежедневном употреблении вероятность возникновения инфаркта была снижена на 38%. Бобовые улучшали контроль над уровнем сахара в крови у людей со сниженной чувствительностью к инсулину или сахарным диабетом.
Более того, все виды бобовых поддерживают целостность барьера толстого кишечника. Речь идет особенно о фиолетовой и черной фасоли. Ее употребление уменьшает риски разных воспалительных заболеваниях кишки и преждупреждает возникновение колоректального рака, пишет Foods.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Foods: бобовые помогают снижать риск инфаркта на 38%

Сегодня, 17:00

Повышение уровня витамина D может снизить риск COVID-19 у детей

Сегодня, 16:51

Ученые США нашли способ избавиться от мигрени за 15 минут с помощью маски для лица

3-08-2023, 09:34

Мрачный прогноз: ученые из Дании нашли новую угрозу для Европы

2-08-2023, 13:08

The Lancet: каждый второй на протяжении жизни столкнется с психическим расстройством

1-08-2023, 13:17

Immunity: Найден эфективный способ снизить риск астмы у ребенка

30-07-2023, 20:12

Nature: Таинственный источник последние 35 лет посылает на Землю 20-минутные сигналы

30-07-2023, 20:08

Смертельная чума может нести большую угрозу для всего человечества

29-07-2023, 22:18

Найдено растение, которое поможет избавиться от алкогольной зависимости

29-07-2023, 09:10

Учёные сообщили о рисках распространения смертоносной чумы Средневековья в Европе

29-07-2023, 08:53

Human Genomics: ИИ обнаружил идеальный продукт для борьбы с болезнью Альцгеймера

28-07-2023, 12:15

В США учеными из Вирджинии найдена причина ускоренного старения организма

27-07-2023, 09:43

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году

27-07-2023, 09:35

Нутрициолог Маломуж перечислила улучшающие функции головного мозга продукты-пробиотики

25-07-2023, 21:44

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи

25-07-2023, 19:44

В Университете имени И.М. Сеченова нашли способ прогнозировать рак за несколько лет до развития опухоли

25-07-2023, 12:40

Ученые назвали 8 привычек, продлевающих мужчинам жизнь на 24 года

24-07-2023, 15:57

SR: Корейскими учёными найдена связь между страной проживания людей и продолжительностью сна

22-07-2023, 20:43

Time: учёные лишь сейчас выяснили, как COVID-19 воздействует на мозг человека

22-07-2023, 12:49

DAD: дым от вейпов увеличивает содержание токсинов в воздухе в 22 раза

20-07-2023, 09:52

Стало известно, зачем на жилых домах Екатеринбурга установлены странные конструкции
  • Вчера, 19:55

Стало известно, зачем на жилых домах Екатеринбурга установлены странные конструкции

Жителям Екатеринбурга стало известно, зачет на крышах жилых домов установлены странные конструкции. Горожане обратили внимание на бетонные навесы по

Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G от Xiaomi
  • Вчера, 15:33

Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G от Xiaomi

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент смартфонов новой моделью. Речь идет о смартфоне POCO M6 Pro 5G. Он обойдется покупателям в Индии в 133 и

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня
  • Сегодня, 10:44

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

Каждый дождь в Екатеринбурге — испытание для пешеходов и водителей. Дороги и тротуары буквально уходят под воду. В мэрии говорят, что ливневки

На Украине опубликовали видео с моментом атаки российского БДК «Оленегорский горняк»
  • 4-08-2023, 11:13

На Украине опубликовали видео с моментом атаки российского БДК «Оленегорский горняк»

На Украине заявляют о том, что в ходе сегодняшней атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийска был поврежден большой десантный корабль

В Ревде жителей напугали звуков стрельбы и взрыва
  • Вчера, 20:02

В Ревде жителей напугали звуков стрельбы и взрыва

В Ревде (Свердловской области) местных жителей напугали сильные звуки стрельбы из автомата и взрывов гранат в районе Барановки. Выяснилось, что это

Военкор Романов утверждает, что в результате атаки морских беспилотников Украины поврежден большой десантный корабль
  • 4-08-2023, 10:18

Военкор Романов утверждает, что в результате атаки морских беспилотников Украины поврежден большой десантный корабль

Военкор Романов утверждает, что в результате атаки украинских морских дронов в пятницу, 4 августа, повреждения получил большой десантный корабль.

Интересная информация