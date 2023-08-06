Экс-солистка группы «Тутси» Крайнова заявила, что Бузова может помыть ноги в раковине

Экс-солистка «Тутси» Настя Крайнова и ведущая Ольга Бузова давно дружат. Девушки многое знают друг о друге. Анастасия даже стала автором некоторых хитов подруги, среди которых «Выключим рассвет», «Падать и подниматься».

Как призналась экс-звезда коллектива, оно восхищается Ольгой, хотя у нее есть некоторые изъяны.

«Она неплохо поет — не Кристина Агилера, но не претендует на ее место. Оля наедине другая. Она обычная девчонка, может ноги в раковине помыть. Мы все не без изъянов», — отметила Крайнова.

Настя подчеркнула, что с Ольгой есть о чем поговорить. Ведущая «Выжить в Африке» вызывающе себя ведет на публике, но в жизни достаточно милая и скромная.