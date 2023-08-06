Композитор Раймонд Паулс провел концерт в Юрмале в день смерти жены Ланы

Прославленный композитор Раймонд Паулс в день смерти своей жены Ланы провел концерт в Юрмале, пишет "Московский комсомолец".

В семье маэстро 4 августа 2023 года произошла трагедия: ушла из жизни его любимая супруга.

В этот день у композитора как-раз было запланировано выступление в Юрмале. Несмотря на печальную новость, Раймонд нашел силы и вышел на сцену, чтобы в полном объеме провести концерт.

"У Раймонда есть невероятное чувство ответственности перед публикой. Он не мог отменить ничего", - считают поклонники.

Концертный зал встретил и проводил Паулса Волдемаровича бурными овациями. Зрители понимали, как сложно 87-летнему композитору было выступать перед латвийской публикой.