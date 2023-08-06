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Лучшие молодежные телесериалы: 10 историй на любой вкус

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Лучшие молодежные телесериалы: 10 историй на любой вкус
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Фото из открытых источников

Последние годы все зрители говорят о сериалах «Сексуальное просвещениие», «Эйфория», «Очень странные дела», «Ривердэйл» и «Элита». До этого у всех на слуху были фильмы «Молокососы» и «Сплетница», а также «О.С. — Одинокие сердца», «Сабрина — маленькая ведьма».

Спорт-экспресс решил собрать еще несколько интересных молодежных телесериалов на любой вкус. Каждый найдет что-то интересное для себя - от мелодрам до скандинавских или китайских мифов.

Итак, представляем вашему вниманию ТОП-10 лучших молодежных сериалов на любой вкус:

1. Мир! Дружба! Жвачка!

2. Девчонки из Дерри

3. Внешние отмели

4. Рагнарек

5. Конец ***го мира

6. Черная весна

7. Псы резервации

8. Мы — Lady Parts

9. Американец китайского происхождения

10. Этим летом я стала красивой.

 


Текст: Информационное агентство «Informing»

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