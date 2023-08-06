«Машины плывут»: улицы Екатеринбурга затопило после мощного ливня

Улицы Екатеринбурга ушли под воду после сильного ливня. 6 августа на город обрушился мощный дождь с грозами и ветром. Вода не со многих дорог пока что не уходит. Местные жители публикуют в Сети фото и видео последствий этой непогоды.

На кадрах можно увидеть, что по дорогам плывут авто. Уровень воды порой доходит до капота машины. На улице 3-го Интернационала, примеру, водителю даже пришлось залезть на крышу, чтобы хоть как-то спастись от воды. По словам жителей, движение на затопленных улицах закрыли.

По словам синоптиков, ливни с грозой сохранятся в городе. Также не исключено, что пройдет град. Поэтому спасатели призвали всех быть максимально осторожными.

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