Эксперименты с внешностью могут сыграть злую шутку со многими актерами. Перечислены голливудские знаменитости, которых выгнали из кино из-за пластических операций.

Звеза «Твина Пикса» Лара Флинн Бойл была красивой от природы. Однако ее чрезмерное увлечение пластическими операциями лишило работы в кино. Режиссёры не приглашали приглашать артисток сниматься в новых проектах, посльку внешность после пластики не была подходящей для ролей.





Мег Райан, которая снялась в картинах «Кейт и Лео», «Свадебный переполох» в 80-х годах была востребованной актрисой. Но в нулевых она стала омолаживать лицо. Артистка прибегала к помощи пластических хирургов. Сейчас ее приглашают изредка сниматься, но лишь по знакомству.

Линдси Лохан, сыгравшую во многих кинопроектах, тоже перестали приглашать на съемки после пластики. Кроме того, старению знаменитости поспособствовало увлечение спиртным.