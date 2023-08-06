Обнаженная Полина Гагарина показала, как проводит отпуск

Полина Гагарина на протяжении нескольких недель наслаждается долгожданным отпуском. Но в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, артистка редко делится с поклонниками пляжным контентом.

Именно из-за этого ее фотографии в купальнике вызвали у публики большой интерес. На днях певица разместила снимок, который поразил подписчиков. Исполнительница позировала обнаженной на шезлонге на фоне моря. При этом Полина повернулась к камере спиной.

Внимание фанатов привлекло новое тату Гагариной, которое она скрывала. На шее у звезды красовалась яркая бабочка. Хотя многие посчитали, что этот рисунок временный.