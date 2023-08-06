Yandex.RTB

Певица Слава потребовала от Хайдарова 5 млн рублей компенсации за изуродованную грудь

Image 16+
Певица Слава потребовала от Хайдарова 5 млн рублей компенсации за изуродованную грудь
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Слава заявила, что потребовала от звездного Тимура Хайдарова пять миллионов рублей денежной компенсации за изуродованную хирургом грудь.

Как отметила исполнительница, ее не устраивала асимметрия и крупные швы на груди, поэтому исправляла работу звездного врача у другого специалиста. Из-за этого артистка некоторое время не могла работать. Хайдаров подобные требования счет вымогательством, говорит Слава.

Написала Хайдарову, что необходима компенсация в 5 миллионов. Он ответил, что это вымогательство. То есть сделала у него грудь, а затем пошла к другому врачу. Прошел год, мне сделали шикарную грудь. Нет никаких шрамов и рубцов, — добавила звезда в микроблоге.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Выяснилось, почему Варум не появилась на юбилейном концерте Агутина

Сегодня, 20:32

После громкого скандала с Леонидом Якубовичем съемки «Поле чудес» приостановили

Сегодня, 20:25

Появилось новое видео со съемок российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь»

Сегодня, 19:53

Светлана Лобода и иноагент Макс Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе

Сегодня, 18:15

Экс-солистка группы «Тутси» Крайнова заявила, что Бузова может помыть ноги в раковине

Сегодня, 18:04

«Упустила ситуацию»: кто помешал певице Натали спасти угасающего мужа

Сегодня, 17:58

Певица Слава потребовала от Хайдарова 5 млн рублей компенсации за изуродованную грудь

Сегодня, 17:53

Ольга Орлова пояснила, почему не берет маленькую дочь с собой на отдых

Сегодня, 17:48

Высоцкого в новом фильме с помощью нейросети сыграет бывший житель Благовещенска

Сегодня, 16:39

Певицу Светлану Лободу убрали с музыкального фестиваля Summer Fest в Молдавии

Сегодня, 16:31

Театр Метрополитен-оперы прокомментировал иск Анны Нетребко

Сегодня, 16:26

Жена Раймонда Паулса скончалась после встречи с Аллой Борисовной Пугачевой

Сегодня, 10:32

Алсу показала редкое фото своей матери: «Какая красивая!»

Сегодня, 10:24

Певицу Пелагею затмила ее 6-летняя дочка

Сегодня, 10:22

Обнаженная Полина Гагарина показала, как проводит отпуск

Сегодня, 09:35

Аллу Пугачеву удивили игры ее детей и дочери Кристины Орбакайте с надувными шариками

Сегодня, 09:25

Композитор Раймонд Паулс провел концерт в Юрмале в день смерти жены Ланы

Сегодня, 09:19

Названы голливудские актёры, которых выгнали из кино из-за пластических операций

Сегодня, 09:07

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии

Сегодня, 08:58

Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России

Вчера, 20:50

Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России
  • Вчера, 20:50

Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой
  • 4-08-2023, 19:59

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов
  • Вчера, 18:34

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов

Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов. Уроженец Чехова известен

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии
  • Сегодня, 08:58

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии

В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»
  • 3-08-2023, 21:17

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»

На минувшей неделе в латвийской Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jurmalа. Его организовала певица Лайма Вайкуле. Латвийский композитор

Жена Раймонда Паулса скончалась после встречи с Аллой Борисовной Пугачевой
  • Сегодня, 10:32

Жена Раймонда Паулса скончалась после встречи с Аллой Борисовной Пугачевой

Раймонд Паулс в настоящее время переживает трагедию. 4 августа скончалась супруга Светлана Епифанова, с которой маэстро прожил в браке более 60-ти

Интересная информация