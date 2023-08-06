Певица Слава потребовала от Хайдарова 5 млн рублей компенсации за изуродованную грудь

Певица Слава заявила, что потребовала от звездного Тимура Хайдарова пять миллионов рублей денежной компенсации за изуродованную хирургом грудь.

Как отметила исполнительница, ее не устраивала асимметрия и крупные швы на груди, поэтому исправляла работу звездного врача у другого специалиста. Из-за этого артистка некоторое время не могла работать. Хайдаров подобные требования счет вымогательством, говорит Слава.

Написала Хайдарову, что необходима компенсация в 5 миллионов. Он ответил, что это вымогательство. То есть сделала у него грудь, а затем пошла к другому врачу. Прошел год, мне сделали шикарную грудь. Нет никаких шрамов и рубцов, — добавила звезда в микроблоге.