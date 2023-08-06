Певицу Пелагею затмила ее 6-летняя дочка

На днях прошла светская премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы». Картина была снята по мотивам популярного мультсериала, который выходи на экраны с 2015 года. Главные персонажи фильма - парижские подростки Адриана Агреста и Маринетт Дюпен-Чен. Они которые превращаются в супергероев Супер-Кота и Леди Баг для того, чтобы защитить город от злодеев.



Одной из главных звезд на красной дорожке оказалась 6-летняя дочка певицы Пелагеи. Таисия является профессиональной артисткой, поэтому с радостью позировала перед камерами, показав себя настоящей модницей. Девочка была одета в черное платье в белый горошек. Похожий наряд в мультфильме имела главная героиня.

