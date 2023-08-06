Yandex.RTB

Певицу Пелагею затмила ее 6-летняя дочка

Image 16+
Певицу Пелагею затмила ее 6-летняя дочка
Знаменитости
Фото из открытых источников
На днях прошла светская премьера мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы». Картина была снята по мотивам популярного мультсериала, который выходи на экраны с 2015 года. Главные персонажи фильма - парижские подростки Адриана Агреста и Маринетт Дюпен-Чен. Они которые превращаются в супергероев Супер-Кота и Леди Баг для того, чтобы защитить город от злодеев.
Одной из главных звезд на красной дорожке оказалась 6-летняя дочка певицы Пелагеи. Таисия является профессиональной артисткой, поэтому с радостью позировала перед камерами, показав себя настоящей модницей. Девочка была одета в черное платье в белый горошек. Похожий наряд в мультфильме имела главная героиня.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Жена Раймонда Паулса скончалась после встречи с Аллой Борисовной Пугачевой

Сегодня, 10:32

Алсу показала редкое фото своей матери: «Какая красивая!»

Сегодня, 10:24

Певицу Пелагею затмила ее 6-летняя дочка

Сегодня, 10:22

Обнаженная Полина Гагарина показала, как проводит отпуск

Сегодня, 09:35

Аллу Пугачеву удивили игры ее детей и дочери Кристины Орбакайте с надувными шариками

Сегодня, 09:25

Композитор Раймонд Паулс провел концерт в Юрмале в день смерти жены Ланы

Сегодня, 09:19

Названы голливудские актёры, которых выгнали из кино из-за пластических операций

Сегодня, 09:07

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии

Сегодня, 08:58

Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России

Вчера, 20:50

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов

Вчера, 18:34

Anna Asti заявила, что планирует выпустить песню на украинском языке

Вчера, 18:22

Народный артист Назаров поддержал запрет на возвращение участников фестиваля Вайкуле

Вчера, 16:27

Мама Гарика Харламова показала фото повзрослевшей 9-летней внучки Анастасии

Вчера, 16:12

Артистка Лиза Арзамасова призналась, что сделала ринопластику после травмы носа

Вчера, 16:02

Дочь Аллы Пугачевой Лиза на вилле «Марта» в Юрмале устроила дефиле перед отцом

Вчера, 15:37

Ориентация Филиппа Киркорова, скандалы с Лаймой Вайкуле: что будет дальше

Вчера, 15:20

Ведущая Тина Канделаки оценила Никиту Волкова в роли Серкана Болата

Вчера, 15:14

Крики стояли на всю Юрмалу: сын Пугачевой Гарри дал волю своим эмоциям

Вчера, 09:19

Ксения Бородина неожиданно опубликовала фото сына в день его рождения

Вчера, 08:53

Ирина Хакамада опубликовала фото без очков и макияжа на Бали

Вчера, 08:48

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой
  • 4-08-2023, 19:59

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой

Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения

Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России
  • Вчера, 20:50

Актер Назаров резко ответил Макаревичу за его слова о народе России

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко
  • 3-08-2023, 18:55

МК: Никас Сафронов рассказал о последнем желании актрисы Ирины Мирошниченко

Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов
  • Вчера, 18:34

Актер сериала «Счастливы вместе» Александр Якин неожиданно пропал с экранов

Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов. Уроженец Чехова известен

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии
  • Сегодня, 08:58

Сергей Соседов обрушился с резкой критикой на шоу-бизнес в Белоруссии

В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»
  • 3-08-2023, 21:17

Раймонд Паулс не пришел на фестиваль Вайкуле со словами «это все не для меня»

На минувшей неделе в латвийской Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jurmalа. Его организовала певица Лайма Вайкуле. Латвийский композитор

Интересная информация