Появилось новое видео со съемок российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь»

В Сети появилось новое видео со съемок российского ремейка турецкого популярного сериала "Постучись в мою дверь". Как и в ролике, появившемся ранее на просторах Интернета, в новом видео видим, как исполнители главных ролей в лице Никиты Волкова и Лианы Грибы сидят в автомобиле.

Нужно напомнить, чтов российской версии мелодрамы сыграли Влад Соколовский, Александра Тулинова, Юлия Серина, Максим Белбородов, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Екатерина Волкова, Евгений Ч****ков Анна Невская.

Дата премьеры новинки пока что неизвестна. Многосерийный фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах Okko, PREMIER. Только после этого лента появится в эфире ТНТ. Новое видео со съемок российского ремейка сериала «Постучись в мою дверь» публикует портал Super.ru.