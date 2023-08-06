После громкого скандала с Леонидом Якубовичем съемки «Поле чудес» приостановили

На Первом канале возник скандал, который связан с “Поле чудес” и его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем. Участники передачи жаловались на хамство и непрофессионализм телеведущего, а телезрители потребовали его заменить. В конечном итоге съемки капитал-шоу приостановили.

В настоящее время идут повторы предыдущих выпусков, а съемочная группа отправлена в отпуск до конца августа. Конфликт начался после того, когда одна участница из Камчатки подарила Якубовичу национальную шапку, а также бусы из корюшки. Неудачная реакция 78-летнего Леонида Аркадьевича вызвала негодование у команды и поклонников.

О том, что на самом деле происходит на “Поле чудес”, рассказала Римма Агафошина, помощница Якубовича. По ее словам, программа обязательно осенью вернется в эфир, когда завершится подготовка к новому сезону. Сейчас вся команда находится на каникулах.