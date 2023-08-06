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Повышение уровня витамина D может снизить риск COVID-19 у детей

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Повышение уровня витамина D может снизить риск COVID-19 у детей
Новости науки / Здоровье
Фото из открытых источников

Согласно новому исследованию, которое было проведено учеными из Университета Овидия в Констанце (Румыния), высокий уровень витамина D может снизить риск ОРВИ и СOVID-19 у детей. 

В ходе работы исследователи проанализировали данные 27 научных публикаций, которые связаны с влиянием уровня витамина D на заболеваемость ОРВИ у более 4700 детей и подростков. Большинство изучений показали взаимосвязь между уровнем этого витамина в крови и вирусными болезнями. Высокое содержание витамина Д было обратно пропорционально тяжести протекания ковида. 

Это можно объяснить тем, что при достаточном уровне данного витамина в организме уменьшается воспаление. Другое исследование продемонстрировало, что концентрация 25(OH)D выше чем 75,0 нмоль/л снижает риски пневмонии и ее рецидивов. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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