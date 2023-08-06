Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области закончатся дожди

Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области закончатся к середине следующей недели. Об этом говорит синоптик Алексей Пулин. Эксперт рассказал о прогнозе погоды в городе в Телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

По информации синоптика, сегодня, 6 августа, в регион начала поступать холодная воздушная масса. Вследствие слабоконтрастного атмосферного фронта, который сопровождается осадками, на территории области задержится плохая погода на несколько дней. Дожди с грозами будут идти и 7, и 8 августа.

Но уже ближе к вечеру вторника, 8 августа, циклон сместится в сторону Южного Урала, а сильные ливни прекратятся.