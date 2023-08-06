Светлана Лобода и иноагент Макс Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе

У украинской певицы Светланы Лободы продолжаются творческие казусы. Ее выступление вычеркнули из программы музыкального фестиваля в Кишиневе (Молдавия). Причем, произошло это по просьбе ее коллеги, певца Макса Барских* (признанного иноагентом).

Дополнительный скандал ситуации придает и то, что ранее Лобода и Барских записали совместно дуэт на песню "Сердце бьется", а также сняли на нее видео.

Отмечается, что Макс отказался выходить на одну сцену со Светланой, поэтому ее не пригласили на мероприятие. Речь идет о фестивале Summer Fest. "Спонсоры фестиваля потребовали, чтобы Лобода осталась вне программы".

Впрочем, украинские СМИ пишут, что Лобода сама отказалась от участия в фестивале из-за возможного выступления Валерия Меладзе.

"Светлана не выступает на одной сцене с российскими артистами. Наша позиция категорична", - завила пресс-служба артистки.

Перед тем якобы Барских сообщил, что также отменит выступление из-за Меладзе, "который еще не определился со своей гражданской позицией касательно СВО".

* Признан иностранным агентом в России по решению Минюста