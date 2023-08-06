Театр Метрополитен-оперы прокомментировал иск Анны Нетребко

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с
Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения
Близкий друг знаменитой российской актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко известный художник Никас Сафронов рассказал о последнем желании умершей.
Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов. Уроженец Чехова известен
В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет
На минувшей неделе в латвийской Юрмале прошел фестиваль Laima Rendezvous Jurmalа. Его организовала певица Лайма Вайкуле. Латвийский композитор