Театр Метрополитен-оперы прокомментировал иск Анны Нетребко

Вскоре после того, как Анна Нетребко подала иск о «возмещении ущерба за несостоявшиеся и пропущенные выступления и компенсации за репетиции», в театре Метрополитен-оперы опубликовали ответ.

В иске говорится, что действия театра привели к «сильным душевным переживаниям и эмоциональным страданиям» у артистки, в том числе вызвали «депрессию, смущение, унижение, тревогу, стресс, эмоциональную боль, мучения». Оперная дива потребовала 360 тысяч долларов в качестве денежной компенсации.

Анна утверждает, что генеральный директор Питер Гелб ее критиковал в СМИ, что спровоцировало кампанию по дискредитации Нетребко. Дирекция Метрополитен-опера прокомментировала действия исполнительницы такими словами: «Иск Анны Нетребко не имеет оснований».