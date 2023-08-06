«Упустила ситуацию»: кто помешал певице Натали спасти угасающего мужа

Певица Натали на минувшей неделе проводила в последний путь мужа Александра Рудина. Бизнесмена длительное время мучила депрессия после перенесенного коронавируса.

Анна Калашникова рассказала, что певица тесно общается с экстрасенсами и платит за их услуги баснословные суммы. Модель уверена, что Натали сильно изменилась. Она стала замкнутой и практически не появлялалась на людях.

По мнению Анны, в затишье артистка ушла по совету магов. Калашникова не понимает, почему экстрасенсы не сказали Натали о том, что случится с ее супругом. Она не исключает, что ясновидящие помешали спасти угасающего от депрессии Рудина, давая не те советы.

"Как она упустила из-под контроля ситуацию? Ему нужна была помощь, забота, тепло. На должном уровне нужны была постковидная реабилитация", – уверена девушка.