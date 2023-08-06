В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры

В Екатеринбурге продается старый деревянный домик по цене роскошной квартиры в элитной новостройке. Находится дом на Юго-Западе. Он размещен в районе ул. Московской, Шаумяна, Амундсена.

Жилище общей площадью 42 квадратных метра находится на земельном участке в 2 сотки. В объявлении продавец указал, что дом очень теплый и благоустроенный. В особняке есть две комнаты, коридор, кухня-гостиная. Во дворе есть гараж, насаждения, теплица. За недвижимость просят 21,5 млн рублей.

По всей видимости, такая цена обусловлена хорошим районом. Ведь в других районах Екатеринбурга дома с такой площадь стоят не дороже 10 млн рублей. За 20 млн можно приобрести квартиру в элитной высотке.