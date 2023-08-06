Выяснилось, почему Варум не появилась на юбилейном концерте Агутина

Поклонники Леонида Агутина удивлены тем, что Анжелика Варум не появилась на юбилейном концерте мужа. Супруги являются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе, но супруга музыканта отсутствовала на столь важном событии даже несмотря на то, что артист ранее анонсировал их совместное выступление на стадионе «Динамо».

Позже певец заявил, что его жена заболела, поэтому не сможет спеть. Представительница Анжелики Ольга Борхес-Яровая заверила, что у Варум банальное ОРВИ, поэтому нет причины для беспокойства.

«Анжелика простужена. У нее сильно болело горло, подсел голос, поэтому не смогла выступать», – сказала она.

Впрочем, представительница исполнительницы не сообщила, как в настоящее время себя чувствует артистка.