Жена Раймонда Паулса скончалась после встречи с Аллой Борисовной Пугачевой

Раймонд Паулс в настоящее время переживает трагедию. 4 августа скончалась супруга Светлана Епифанова, с которой маэстро прожил в браке более 60-ти лет.

2 августа женщина упала. Первое время была дома. В этот день к супругам пришла Алла Пугачева, которая недавно приехала в Юрмалу.

«В связи с падением Ланы латвийскому композитору в тот день было не до Пугачевой. Поэтому Алла там пробыла недолго. Кстати, узнав о случившемся, она настаивала поехать к врачам», — рассказал источник.

После ухода Примадонны жену Паулса госпитализировали. Была запланирована операция, однако ее женщина не пережила. В ходе хирургического вмешательства у нее нашли метастазы.