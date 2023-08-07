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5 популярных фильмов, основанных на мифах и легендах

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5 популярных фильмов, основанных на мифах и легендах
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Фото из открытых источников

Мифы и легенды — это источник вдохновения для кинематографистов. Киноиндустрия всегда интересовалась разными удивительными историями, возникавшими в старину. Создатели фильмов с энтузиазмом переносит на экраны миры с героическими подвигами и магическими существами из преданий.

От греческих мифов до кельтских легенд, скандинавской мифологии и артурианского цикла кинематограф многое взял для последующего пересказа историй на своем языке.

В Сети опубликован 5 популярных фильмов, которые оживили мифологические мотивы и исследовали глубины человеческой природы, попытаясь найти ответ на животрепещущие вопросы.

1. Скрыть Беовульф

2. Лабиринт Фавна 

3. Ундина

4. Легенда о Зеленом рыцаре 

5. На границе миров

Текст: Информационное агентство «Informing»

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