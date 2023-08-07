5 популярных фильмов, основанных на мифах и легендах

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с
Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов. Уроженец Чехова известен
Раймонд Паулс в настоящее время переживает трагедию. 4 августа скончалась супруга Светлана Епифанова, с которой маэстро прожил в браке более 60-ти
В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет
На Первом канале возник скандал, который связан с “Поле чудес” и его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем. Участники передачи жаловались на хамство
У украинской певицы Светланы Лободы продолжаются творческие казусы. Ее выступление вычеркнули из программы музыкального фестиваля в Кишиневе