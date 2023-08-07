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50-летняя актриса Ирина Лачина объяснила, почему она никогда не снимется обнаженной

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50-летняя актриса Ирина Лачина объяснила, почему она никогда не снимется обнаженной
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Фото из открытых источников

50-летняя Ирина Лачина сообщила, что она никогда не снимется обнаженной перед камерами. По словам известной советской и российской актрисы, она испытывает неприязнь только при одной мысли раздеться на камеру или сыграть постельную сцену.

Лачина добавила, что она также не любит смотреть на чужие сцены интимного характера. По мнению артистки, эротические кадры — это личное каждого человека. Чувства можно выражать в кино при помощи многих других методов.

«Не понимаю, почему ради искусства обязана наступать себе на горло, раздеваться!», — высказалась звезда в программе «Секрет на миллион».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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