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7DAYS.RU: Брак актера Павла Прилучного и Зепюр Брутян назвали фиктивным

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7DAYS.RU: Брак актера Павла Прилучного и Зепюр Брутян назвали фиктивным
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Фото из открытых источников

Недавно Елизавета Моряк, близкая подруга Зепюр Брутян, заявила, что актриса планирует вскоре выйти с декретного отпуска и ищет няню для 3-месячного сына Микаэля. Такие действия привели к размышлениям о фиктивности брака артистов с целью пиара.

СМИ предположили, что Прилучный заключил контракт с Брутян до брака. В соответствии с договором Павел обязан помогать жене в продвижении карьеры. Взамен артистка выступит в роли супруги и будет заботиться о репутации избранника. Недавно актер столкнулся с критикой после развода с первой женой Агатой Муцениеце.

Однако поклонники пары отказываются верить в эти слухи. Супруги же всячески демонстрируют счастливую семейную жизнь в соцсетях и публикуют совместные фото.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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