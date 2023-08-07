7DAYS.RU: Брак актера Павла Прилучного и Зепюр Брутян назвали фиктивным

Недавно Елизавета Моряк, близкая подруга Зепюр Брутян, заявила, что актриса планирует вскоре выйти с декретного отпуска и ищет няню для 3-месячного сына Микаэля. Такие действия привели к размышлениям о фиктивности брака артистов с целью пиара.

СМИ предположили, что Прилучный заключил контракт с Брутян до брака. В соответствии с договором Павел обязан помогать жене в продвижении карьеры. Взамен артистка выступит в роли супруги и будет заботиться о репутации избранника. Недавно актер столкнулся с критикой после развода с первой женой Агатой Муцениеце.

Однако поклонники пары отказываются верить в эти слухи. Супруги же всячески демонстрируют счастливую семейную жизнь в соцсетях и публикуют совместные фото.