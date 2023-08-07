Блогер из Новосибирска Дава рассказал, что провел ночь с Натальей Рудовой в пустыне

На канале ТНТ выйдет новый выпуск вечернего шоу «Шоу Воли». Блогер из Новосибирска Давид Манукян откроет новый выпуск передачи. Певец будет говорить о «подкате» к ведущей Ляйсан Утяшевой.

Еще одной темой обсуждения станет участие артиста в проекте «Выжить в Дубае». Давид, рассказывая о впечатлениях от шоу, не смог удержатся и поделился некоторыми деталями. Как рассказал Дава, он в одной палатке с актрисой Натальей Рудовой провел ночь в пустыне.

«Жизнь с Наташей стала серьезным испытанием на проекте. Ночевали в одной палатке в пустыне. Там у нас произошла смешная история», — рассказал блогер.

Манукян также поведал о своих предпочтениях в девушках, поделившись местами, где можно встретиться с такими красавицами.