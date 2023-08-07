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Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн

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Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн
Новости науки
Фото из открытых источников

Группа ученых из Государственного музея естественной истории в Штутгарте под руководством палеонтолога Джованни Бьянуччи обнаружили останки самого огромного на планете Земля существа. Об этом пишет научный журнал Nature.

По данным палеонтологов, возраст найденного животного составляет не менее 37-39 млн лет. Его вес при жизни достигал целых 340 тонн!  Для сравнения, вес современного кита не превышает 180 тонн.

Как подчеркивают специалисты, плотность скелета кита была чрезвычайно высокой. Это может свидетельствовать о некоторой медлительности животного, исключая его отношение к активным хищникам.

Добавим, что находка получила название Perucetus colossus (что означает в переводе “колоссальный кит из Перу”).

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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