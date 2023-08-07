Композитор Игорь Николаев наслаждается роскошной жизнью в Италии

86-летний Юрий Назаров высказал свое отношение к Андрею Макаревичу*. Музыкант после оглашения СВО эмигрировал в Израиль. Из-за рубежа он выступает с
Юрий Назаров высказался касательно русофобии народной артистки СССР Ады Роговцевой. В последнее время популярная актриса украинского происхождения
Александр Якин, который получил популярность благодаря сериалу «Счастливы вместе», неожиданно пропал с российских экранов. Уроженец Чехова известен
Раймонд Паулс в настоящее время переживает трагедию. 4 августа скончалась супруга Светлана Епифанова, с которой маэстро прожил в браке более 60-ти
В прошлом году Сергей Соседов стал членом жюри белорусского телешоу «Фактор. BY». На днях стало известно, что он покинул проект. Его место займет
Лера Кудрявцева пришла к выводу о том, что наступила эра матриархата. Ведущая заявила, что придерживается невысокого мнения о мужчинах. Звезда