Композитор Игорь Николаев наслаждается роскошной жизнью в Италии

Популярный советский и российский композитор Игорь Николаев решил в очередной раз посетить Европу. Во время летней жары он отправился в отпуск за рубеж. Как и многие другие знаменитости, он прилетел в Италию.

Композитор сразу же рассказал поклонникам, где именно находится. Николаев опубликовал серию снимков. Фото были сделаны во время его прогулки по Венеции.

По всей видимости, музыкант путешествует в компании своей супруги Юлии Проскуряковой. Сегодня певица разместила кадры из итальянской кофейни для того, чтобы не ходили слухи, как ее благоверный отдыхает в одиночестве.

«Венеция. Город, в котором время застыло, где веками ничего не меняется. Это прекрасно»,— написал Николаев.