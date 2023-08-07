На Урале устроили заплыв на надувном матрасе по затопленной улице Суворова

Нужно напомнить, что сильные осадки обрушились на город 6 августа. Ливневки не смогли справится с такой огромной нагрузкой. В лужах тонули машины. Затопило многие парковки и улицы.

Синоптики проинформировали, что дожди прекратятся на Урале только к середине недели.