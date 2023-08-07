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На Урале устроили заплыв на надувном матрасе по затопленной улице Суворова

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На Урале устроили заплыв на надувном матрасе по затопленной улице Суворова
В России
Фото из открытых источников

На Урале компания молодых парней устроила настоящий заплыв на надувном матрасе. Они плавали по одной из городских улиц. Этот видеоролик был снят сразу же после мощного ливня, который прошел в Каменске-Уральском. Чтобы улучшить ход надувного матраса по воде по затопленной улице Суворова, молодые люди решили взять себе весло.

Нужно напомнить, что сильные осадки обрушились на город 6 августа. Ливневки не смогли справится с такой огромной нагрузкой. В лужах тонули машины. Затопило многие парковки и улицы.

Синоптики проинформировали, что дожди прекратятся на Урале только к середине недели.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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