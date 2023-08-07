Народный артист РФ Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре России

Народный артист Российской Федерации Александр Пашутин стал почетным гостем Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах». Мероприятие проходило в Кирове с 6 по 13 августа.

Актер решил прокомментировать поведение Чулпан Хаматовой, уехавшей из РФ и заявляющей, что ей «стыдно быть из России».

«Что такое Чулпан Хаматова на фоне РФ? Ее место на помойке. Она и другие сбежавшие и кроющие свою страну артисты — это куча помоев. Ее через год не вспомнят. Россия — корабль, который сквозь века прет, преодолевает ненастья. Сейчас мы справимся с этой шайкой шакалов, а Хаматова будет мыть полы», — возмутился Александр Пашутин.