Певец Филипп Киркоров продемонстрировал голый торс на видео в Сети

Голый торс на видео в Сети продемонстрировал Филипп Киркоров. На своей личной странице в социальной сети поп-король похвастался своими внешними данными.

«Если про тебя идут слухи, то значит, ты личность. Запомните: не обсуждают никогда и не завидуют плохому человеку. Завидуют только лучшим, и обсуждают тоже только лучших», — написал артист под роликом.

На опубликованном видео Киркоров позирует в одних брюках и распахнутой рубашке. Филипп Бедросович оголил свой торс, чтобы продемонстрировать поклонникам пресс.