Школьникам в РФ запретили смотреть «Бриллиантовую руку» и «Москва слезам не верит»

Министерство культуры многих советским фильмам присвоило маркировку «18+». Среди них лента Гайдая "Бриллиантовая рука" и картина "Москва слезам не верит" режиссера Меньшова.

О том, что многим советских кинопроектам Минкульт присвоили категорию «18+», проинформировал в ходе пресс-конференции помощник президента Владимир Мединский. Произошло так из-за этого, что их не включили в новый учебник по истории для 10 и 11 классов в число рекомендованных для показов школьникам.

"В последнюю секунду пришлось несколько фильмов снять из рекомендованных, отказаться такие фильмы рекомендовать: "Тихий Дон", "Поднятая целина", "Бриллиантовая рука", "Москва слезам не верит", на них стоит гриф "18+". Мы обратились в Министерство культуры с просьбой убрать смехотворную закостенелость. Не от этого школьников нужно ограждать, не от этих фильмов", - отметил Мединский.