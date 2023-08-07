Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

История мальчика поразила Урал. У Дениса была лихорадка. Родители полгода ходили по больницам и пытались понять, что же происходит с их сыном. Диагнозов было много, но точную причину смерти до сих пор не сообщили.

Температура у сына не сбивалась лекарствами. Нам сказали обтирать холодной водой. Он плакал, ему было холодно, ненадолго укрывала полотенцем. С 19 апреля у него начали начались синяки на ногах, с 25 апреля стал сильно опухать. С лица стала слезать кожа, — рассказала мать умершего Дениса.