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Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

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Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

Из-за смерти Дениса Козлова из поселка Арти было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК РФ). Виновным в смерти 6-летнего ребенка грозит срок. Расследование уголовного дела поставил на особый контроль глава СК Александр Бастрыкин.

История мальчика поразила Урал. У Дениса была лихорадка. Родители полгода ходили по больницам и пытались понять, что же происходит с их сыном. Диагнозов было много, но точную причину смерти до сих пор не сообщили.

Температура у сына не сбивалась лекарствами. Нам сказали обтирать холодной водой. Он плакал, ему было холодно, ненадолго укрывала полотенцем. С 19 апреля у него начали начались синяки на ногах, с 25 апреля стал сильно опухать. С лица стала слезать кожа, — рассказала мать умершего Дениса.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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