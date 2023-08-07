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Стало известно, как изменилась жизнь Аллы Пугачевой после отъезда из России

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Стало известно, как изменилась жизнь Аллы Пугачевой после отъезда из России
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Фото из открытых источников

Александр Пашутин на днях предположил, что Аллу Пугачеву не приглашают на фестивали в РФ, поэтому она посетила аналогичное мероприятие в Латвии, которое было организовано Лаймой Вайкуле. Чего лишилась Примадонна после отъезда из России и как изменилась ее жизнь?

Как говорит продюсер Сергей Лавров, артистку не приглашают на выступления не только из-за того, что уехала из страны родину, но и из-за очень высоких гонораров. По его словам, певица запрашивает неподъемные суммы до 300 тысяч евро за выступление.

Сергей Соседов же заявил, что Примадонна давно потеряла все, что имела, однако пока что она этого не осознала.

А вот Александр Герасимов отметил, что Алла Борисовна сама не хочет возвращаться в РФ, поскольку на родине она давно «сдала позиции на эстраде».

Отметим, что певица с семьей обосновалась в Кесарии. Ее называют «израильской Рублевкой». Детей Пугачева отдала детей в частную русско-еврейскую школу за 600 тыс. рублей в год. Также известно, что с минувшего года звездная чета присматривают новый особняк. ведь пока что живут в доме брата шоумена.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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