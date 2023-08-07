TMZ: американцы все чаще стали называть детей именами Барби и Кен

Молодые родители из Америки все чаще стали называть своих недавно новорожденных детей именами Барби и Кен. Об этом пишет сегодня издание TMZ.

Из-за стремительно нарастающей популярности нового кинофильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях жители США дают детям имена кукол или же добавляют к именам слова «Барби» или «Кен».

По данным издания, количество поисковых запросов этих имен выросло на целых 300%. Мировой успех «Барби» заставил родителей проявить креативность, когда дело дошло до детских имен. Американцы заинтересованы, чтобы называть наследников в честь популярных нынче кукол, уточняет ТMZ.