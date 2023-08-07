Умер редактор одесского альманаха Голубовский, который полвека дружил со Жванецким

Дочь вице-президента Всемирного клуба одесситов Евгения Голубовского сообщила в соцсетях о смерти отца.

Моего папы больше нет больше. О месте и времени прощания позже сообщу, - сообщила Анна Голубовская.

На момент ухода известному журналисту и редактору «Всемирных одесских новостей», а также заместителю редактора альманаха «Дерибасовская-Ришельевская», автором которого в свое время был Михаил Жванецкий, исполнилось 86 лет.

Известно, Жванецкий и Голубовский дружили более полувека. Эти два человека считались символами Одессы, пишет МК.