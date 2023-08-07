Выяснилось, какие пластические операции перенесла жена хирурга Тимура Хайдарова

Сегодня вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова развернулась травля. Певица Слава и артистка Любовь Успенская обвинили звездного врача в плохо проведенных операциях. На защиту доктора встала его жена Светлана Сильваши.

Светлана является пациенткой мужа. Женщина, которая стала мамой во второй раз более года назад, сделала у супруга пластику и осталась довольна полученным результатом.

Сегодня женщина решилась на откровение. Она продемонстрировала на фото свое тело до и после хирургических вмешательств.

Долго не рассказывала про свои операции, которые сделала спустя 3 месяца после вторых родов в 2022 году. В этом посте результаты до и после через 9 месяцев липосакции живота, боков, ног, рук, липоскульптурирования ягодиц у Тимура Хайдарова. Полностью соблюдала рекомендации по реабилитации с первого и по сегодняшний день. Ходила на рекомендованные процедуры. Спустя месяц мне разрешили пойти в спортзал и улететь на море. Сейчас тоже хожу на процедуры для улучшения результата. Это очень важно, — написала женщина в микроблоге.