Как избавиться от липкого налета и жира на кухонных шкафчиках

Порой избавляться от застарелых жирных и липких пятен бывает невероятно сложно, особенно если речь идет о кухне. В итоге нужно потратить много времени и еще больше сил.

Однако есть несколько народных средств, которые поможут очистить налет и жир без трудностей. Для этих целей подойдет уксус и сода.

Как отмыть кухонные шкафчики от липкого налета и жира

Соду смешать с водой. Соотношение 1 к 2. Раствор нанести на загрязнение, через несколько минут хорошо смыть.

Также можно использовать соду с жидким хозяйственным мылом. Смесь оставить на грязном участке, а через 15 минут чистой водой. Сам уксус хорошо удаляет запахи и удаляет пятна со стеклянных поверхностей. Средство смешать с водой (пропорция 1:2) и начать уборку.

Еще одно универсальное средство из 100 граммов водки, 70 мл средства для мытья посуды и натертого в стружку хозяйственного мыла, около трети бруска. Размешать, перелить в пульверизатор и нанести на поверхность. Через 2-3 минуты смыть губкой.

Эти средства можно использовать на всех поверхностях. Они отчищают грязь и возвращают блеск. Состав безопасен для любой мебели.