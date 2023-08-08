Самый вкусный яблочный пирог: быстрый рецепт от шеф-повара — пальчики оближете

В разгар сезона предлагаем приготовить простой и быстрый, но самый вкусный яблочный пирог. Его секрет в том, что получается он плотным, но приятно крошится. При этом есть несколько хитростей, как тесто можно сделать рассыпчатым, а вкус яблук ярче.

Соединить сухие составляющие: муку (180 гр), корицу (1/2 ч.л.), разрыхлитель (1.5 ч.л.) и перемешать. Отдельно смешать сливочное масло (80 гр) с сахаром (170 гр). Хорошо взбить миксером.

Добить яйцо и немного взбить массу, а затем молоко (120 г). Насыпаьб сухие ингредиенты, размешать и вылить тесто в разъемную форму.

Затем взять от двух до трех яблок (зависит от размера). Нарезать не очень тонкими слайсами. Вылить тесто в форму, положить слайсы яблок. Соединить немного сахара с корицей и посыпать смесью сверху пирог. Духовку разогреть до 175 градусов. Выпекаем 10 минут. Затем при температуре 160 градусов еще 40-60 минут.

Дайте пирогу остыть в форме, только потом вынимайте. Подавать лучше всего с мороженным и ароматным чаем.







