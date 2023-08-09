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ТАСС: Сотрудникам РЖД запретили использование iPhone в служебных целях

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ТАСС: Сотрудникам РЖД запретили использование iPhone в служебных целях
В России
Фото из открытых источников

РЖД присоединяется к списку компаний, отказавшихся от iPhone в служебных целях

Холдинг РЖД объявил о запрете использования iPhone для служебных нужд. Это решение было принято на фоне заявлений о разведывательной акции США, проводившейся через мобильные устройства Apple.

Ранее в ФСБ России в сотрудничестве с ФСО было выявлено вредоносное программное обеспечение, которое эксплуатировало программные уязвимости устройств Apple. Эти "аномалии" были особенно характерны для пользователей продукции Apple.

После этого инцидента ряд государственных учреждений и компаний, таких как Минтранс, Минпромторг, Ростех и Росавиация, отказались от использования iPhone в служебных целях. О возможном отказе от продукции Apple также заявили в Минцифры.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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ТАСС: Сотрудникам РЖД запретили использование iPhone в служебных целях

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