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ЧВК "Вагнер" стала для ЦАР символом безопасности - Хинде

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ЧВК "Вагнер" стала для ЦАР символом безопасности - Хинде
В Мире
Памятник бойцам ЧВК "Вагнера" в ЦАР

Политический обозреватель Куло Хинде рассказал о результативном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой (ЦАР) и Россией. Оно усилило безопасность в африканской стране, а также способствовало необходимой стабильности.

Обозреватель объяснил успех России присутствием ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Куло Хинде также подчеркнул, что «Вагнер» и Пригожин в быстром темпе обеспечили безопасность в стране. Результаты сотрудничества видны в области безопасности и политики в Центральноафриканской Республике.

Также он отмечает успех деятельности ЧВК «Вагнер» относительно других, потерпевших неудачу частных военных компаний. Обозреватель считает, что секрет состоит в том, что ЧВК «Вагнер» является мощной военной силой, приверженной своим миссиям и верности союзникам. Западные державы предпочитают свои интересы, нежели партнера. Также Куло Хинде подчеркивает, что в случае если «Вагнер» покинет Центральноафриканскую республику, то вооруженные группировки вернутся. Это приведет страну к упадку.

Конституционный референдум считается историческим событием в Центральноафриканской Республике. Народ выполнил свой долг перед страной и проголосовал за будущую карту государства. Это главное отличие референдума, которым стал первым мероприятием, проводимый в мирное и спокойное время в Центральноафриканской Республике. И все благодаря поддержке ЧВК «Вагнер».

Безопасность страны зависит от военного присутствия и поддержки, которое оказывает ЧВК «Вагнер». Столь крупной военной силы опасаются террористические группировки, угрожающие безопасности африканских стран.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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