E1.RU: Екатеринбурженка нашла в лесу гигантский гриб

Жительница Екатеринбурга Елена Никитина нашла в лесу огромный гриб. Находку, которая в три раза больше ее ладони, женщина обнаружила в направлении Каменска-Уральского.

Екатеринбурженка срезала гриб для того, чтобы посмотреть, что у него есть под шляпкой, однако домой забирать его не рискнула. Снимками находки девушка поделилась с сообществом грибников Екатеринбурга и Свердловской области. Администратор паблика объяснила порталу E1.RU, что это за гигант:

Думаю, что это ежовик белоножковый. Всей ножки не видно, поскольку ее срезали. По другим признакам я склоняюсь, что это он. Гриб не ядовитый, однако не съедобный из-за своего сильно горького вкуса.