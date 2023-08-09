Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции от лжегазовиков

Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции. Об этом сообщил Горгаз. Их нашли даже в тех почтовых ящиках, у кого в доме нет газа, а плиты - электрические.

Квитанции об оплате услуг технического обслуживания газового оборудования от имени ООО «ГОРГАЗ». Просим быть внимательными и не платить за несуществующие услуги от «горгазов, — пишет АО «Екатеринбурггаз».

Примечательно, что волна рассылок квитанций состоялась накануне введения законодательных новшеств. С 1 сентября 2023 года обслуживанием, ремонтом внутридомового, а также внутриквартирного оборудования будут заниматься исключительно в газораспределительной организации. Поэтому останутся вне закона все сомнительные фирмы и неквалифицированные мастера.