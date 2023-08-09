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На дне Средиземного моря нашли подводный вулкан и обломки корабля

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На дне Средиземного моря нашли подводный вулкан и обломки корабля
Новости науки
Фото из открытых источников

РИА Новости пишут, на дне Средиземного моря, возле Сицилийского пролива, были найдены открыты 3 крупных подводных вулкана.

Открытие принадлежит ученым из Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Триеста (Оgs), а также сотрудникам Мальтийского университета.

Сообщается, что высота вулканов достигает 150 м. На дне моря также обнаружены обломки корабля 110 метров в длину и 17 метров в ширину. Они лежат на глубине 150 метров в районе острова Луиза. Обстоятельства крушения судна не установлены.

Такие находки являются очень важными, так как свидетельсвуют о том, насколько мало были исследованы подводные глубины. По мнению специалистов, результаты экспедиции, которая проходила с 16 июля по 5 августа, имеют важное значение для безопасности мореплавания.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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