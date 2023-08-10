11 августа — Рождество Николая Чудотворца: что нельзя делать, приметы и обычаи

Русская православная церковь ежегодно отмечает Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в РФ. В 2023 году праздник выпадает на пятницу, 11 августа.

В этот день желательно посетить службу и уделить время молитве. Можно попросить Николая Чудотворца о здоровье, успехе, защите от бед.

Нельзя в праздник ссориться, расстраиваться, отказывать нуждающимся, следует избегать тяжелой работы, этот день надо посвятить духовному очищению.

По народным приметам, нельзя стирать белье, убирать в доме, работать в огороде, шить. Таким образом можно навлечь неудачи. Также есть поверье, что нельзя давать в долг. Все вопросы, которые связаны с финансами, лучше отложить на послеобеденное время.