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11 августа — Рождество Николая Чудотворца: что нельзя делать, приметы и обычаи

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11 августа — Рождество Николая Чудотворца: что нельзя делать, приметы и обычаи
В России
Фото из открытых источников

Русская православная церковь ежегодно отмечает Рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в РФ. В 2023 году праздник выпадает на пятницу, 11 августа.

В этот день желательно посетить службу и уделить время молитве. Можно попросить Николая Чудотворца о здоровье, успехе, защите от бед.

Нельзя в праздник ссориться, расстраиваться, отказывать нуждающимся, следует избегать тяжелой работы, этот день надо посвятить духовному очищению.

По народным приметам, нельзя стирать белье, убирать в доме, работать в огороде, шить. Таким образом можно навлечь неудачи. Также есть поверье, что нельзя давать в долг. Все вопросы, которые связаны с финансами, лучше отложить на послеобеденное время.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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