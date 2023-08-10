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«Как же тогда побеждать?»: Ходаковский заговорил о заградотрядах как о компенсаторе нехватки внутренней мотивации

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«Как же тогда побеждать?»: Ходаковский заговорил о заградотрядах как о компенсаторе нехватки внутренней мотивации
Военные новости
Александр Ходаковский

Многие командиры не придают значения человеческому фактору, будучи убежденными в том, что если есть устав и звезды на погонах, все «будет вертеться само собой». Но подчиненные нередко могут имитировать выполнение задачи и при этом подавать «правильный доклад». Такую подводку сделал к своим рассуждениям о важности заградительных отрядов в армии командир батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Тема заградотрядов не нова. И это не изобретение Сталина — к ним прибегал еще Наполеон. И тем не менее в современном обществе она вызывает больше негатива, нежели понимания. Хотя, подчеркивает Ходаковский, заградотряды это «компенсатор нехватки внутренней мотивации».

«Мы никогда не сумеем победить базовые инстинкты и превратить в Гастелло или Маресьева всю предназначенную к войне (СВО, - Ред.) часть общества, — но выигрывать надо. Сейчас я отчётливо понимаю, почему эти отряды могли быть и какую роль они играли, — пишет Ходаковский в своем Telegram-канале. — Если я скажу, что нам нужны штрафбаты и заградотряды, — как вы это воспримите?»

Любая мать и жена надеется, что ее сын/муж вернется с СВО живым. Многие даже готовы дожидаться своих близких, сложивших оружие, из тюрьмы — лишь бы они не погибли и остались в живых.

«Но я не сужу. Я просто спрашиваю: как же тогда побеждать?», — задается вопросом комбат.

Продолжая рассуждения, Ходаковский отмечает, что многие апеллируют к тому, что противник еще не стоит под Москвой и сил дойти до столицы России у него вроде бы нет. Напрашивается вопрос, о каких заградотрядах может идти речь? В его версии, если говорить о конфликте, в котором поражение «смерти подобно», становится понятным, зачем они нужны.

«Вначале СВО я трусов отправлял на базу и до разбирательства сажал под стражу, а предпочел бы гнать вперед автоматами», — резюмировал комбат Ходаковский.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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«Как же тогда побеждать?»: Ходаковский заговорил о заградотрядах как о компенсаторе нехватки внутренней мотивации

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