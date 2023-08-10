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С 1 сентября 2023 в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам

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С 1 сентября 2023 в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

С 1 сентября 2023 года в РФ ожидаются кардинальные изменения. Они могут существенно повлиять на покупку лекарств. Постановление Правительства №468 от 24.03.2023 говорит, что аптеки будут обязаны вносить данные о рецептах в систему мониторинга препаратов, а чек на средство из аптеки без рецепта не будет пробиваться.

Дело в том, что 70% препаратов сегодня являются рецептурными. Но лишь 10% отпускаются по рецепту. Практика обращения человека в аптеку за советом и просьбой «отпустить без рецепта» в прошлом. Для покупки рецептурного лекарства теперь требуется наличие рецепта, причем правильно оформленного.

В список рецептурных препаратов включены: антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, обезболивающие, ингаляторы, некоторые препараты для болезней щитовидной железы и легких.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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С 1 сентября 2023 в России кардинально ужесточится продажа лекарств по рецептам

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