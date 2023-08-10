Ученые выяснили, как изменится температура на Земле в случае ядерных взрывов

Ученым удалось выяснить, что даже если страны обменяются между собой ядерными ударами, температура на Земле не опустится до -30 градусов.

Ранее специалисты предполагали, что через три недели после ядерного взрыва средняя температура на планете может составить -23 градусов. Такая погода должна была держаться несколько месяцев. Однако полное возвращение к нормальной температуре произойдет не скоро.

Теперь же, по заверению деятелей науки, в случае ядерной войны температура упадет на 8 градусов, не более. Продлится ядерная зима 10 лет и в скажется на приполярных районах. Впрочем, некоторые считают, что на Земле существенно похолодает, в результате чего погибнут более 5 млрд человек.