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Ученые выяснили, как изменится температура на Земле в случае ядерных взрывов

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Ученые выяснили, как изменится температура на Земле в случае ядерных взрывов
Новости науки
Фото из открытых источников

Ученым удалось выяснить, что даже если страны обменяются между собой ядерными ударами, температура на Земле не опустится до -30 градусов.

Ранее специалисты предполагали, что через три недели после ядерного взрыва средняя температура на планете может составить -23 градусов. Такая погода должна была держаться несколько месяцев. Однако полное возвращение к нормальной температуре произойдет не скоро.

Теперь же, по заверению деятелей науки, в случае ядерной войны температура упадет на 8 градусов, не более. Продлится ядерная зима 10 лет и в скажется на приполярных районах. Впрочем, некоторые считают, что на Земле существенно похолодает, в результате чего погибнут более 5 млрд человек.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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