В Крыму издевавшуюся над детьми вожатую отстранили от работы вожатую лагеря

Многие командиры не придают значения человеческому фактору, будучи убежденными в том, что если есть устав и звезды на погонах, все «будет вертеться
Екатеринбуржцам начали рассылать липовые квитанции. Об этом сообщил Горгаз. Их нашли даже в тех почтовых ящиках, у кого в доме нет газа, а плиты -
Инсайдеры заявили, что ранее компания TSMC взимала плату с Apple не только за идеально работающие чипы, но и за дефектные. Но в текущем этом году
Компания NVIDIA представила графический процессор GH200, созданный для ускоренных вычислений и генеративного искусственного интеллекта. Он способен
Ученым удалось выяснить, что даже если страны обменяются между собой ядерными ударами, температура на Земле не опустится до -30 градусов. Ранее
Жительница Екатеринбурга Елена Никитина нашла в лесу огромный гриб. Находку, которая в три раза больше ее ладони, женщина обнаружила в направлении