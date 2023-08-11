В Крыму издевавшуюся над детьми вожатую отстранили от работы вожатую лагеря

Вожатую крымского лагеря "Мультфильм" отстранили из-за оскорбления детей из Шебекина

Вожатую детского лагеря "Мультфильм", расположенного в Крыму, временно убрали с работы после того, как в сети появилось видео с её участием, где она оскорбляет детей из Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора и министр образования Белгородской области Андрей Милехин в своем Telegram-канале.

Милехин уточнил, что сейчас по этому инциденту идёт расследование. Кроме того, к пострадавшим детям в лагерь были направлены специалисты – врачи и психологи, а также руководитель санатория "Бригантины Белогорья" из Евпатории, Елена Лазаревна Боева. Министр планирует лично встретиться с родителями детей, чтобы обсудить произошедший инцидент.

После распространения оскорбительного видео вожатая попыталась оправдаться, сняв видео с извинениями. В нем она призналась, что на момент съёмки переживала нервный срыв и не намеревалась кого-либо обижать.