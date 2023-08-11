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Токарь из уральского завода погиб в зоне спецоперации на Украине

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Токарь из уральского завода погиб в зоне спецоперации на Украине
В России
Фото из открытых источников

В Серове 11 августа простились с Евгением Конаевым, который погиб в зоне спецоперации. Боец не дожил до своего 25-летия. Он работал токарем механического завода, а на фронт отправился в апреле. Уже через месяц родственникам пришла похоронка.

Евгений Максимович Конаев погиб 29 мая в ходе боев по освобождению Артемовска (ДНР). Он ушел добровольцем в зону СВО, где выполнил свой воинский долг, - говорится в обращении администрации Серова.

Молодой мужчина окончил 9 классов школы № 10, поступил в училище и получил профессию сварщика. Прощание с военнослужащим прошло в ритуальном зале в городской похоронной службе.

В последний путь провожали бойца с воинскими почестями. На прощание приехал глава городского округа Василий Сизиков. У умершего уральского токаря осталась жена.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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