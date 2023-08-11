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В Екатеринбурге ученикам в элитной «Новой школе» запретили носить повседневную одежду

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В Екатеринбурге ученикам в элитной «Новой школе» запретили носить повседневную одежду
В России
Фото из открытых источников

В элитной «Новой школе» на Ясной, 20 в Екатеринбурге запретили носить повседневную одежду и ввели требования к внешнему виду всех учеников.

Так, под запретом толстовки, футболки, майки, свитеры, блузы с глубокими вырезами, топы, брюки, юбки на бедрах, юбки, длина которой меньше 40 см, прозрачная, яркая одежда, шлепанцы кеды. Не допускается одежда, имеющая потертости, дыры, рваные края, принты или надписи.

Мальчикам можно носить кардиганы, пиджаки, жилеты, бомберы, брюки, рубашки, водолазки и однотонные поло. Девочкам разрешено ходить в сарафанах, жакетах, платьях, юбках, брюках, блузках, рубашках, водолазках.

В качестве парадной формы должна быть белая однотонная блузка либо рубашка. Также были отдельно определены правила для спортивной формы или занятия хореографией.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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